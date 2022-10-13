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Путин призвал к пересмотру мировой финансовой системы

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба президента России

Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах», — цитируют «Известия» Путина.

По его мнению, переход на национальные валюты позволит укрепить суверенитет стран. Путин также указал, что сегодня возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений в беднейших странах.

В связи с этим Москва призывает к ликвидации всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок товаров, отметил российский лидер.

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