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Восстановленную «Историю гражданской войны» покажут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Восстановленная версия фильма «История гражданской войны» Дзиги Вертова 1922 года выйдет в двух новосибирских кинотеатрах.

Фильм Дзиги Вертова освещал события Гражданской войны в России (1918-1922 годов). Таинственно потерянная пленка была обнаружена и восстановлена режиссером Николаем Изволовым в 2021 году.

Премьера восстановленного фильма состоялась в ноябре 2021 года на фестивале документального кино IDFA.

В Новосибирске картину покажут в 14 октября в 19.00 в кинотеатре «Победа» и 15 октября в 14.00 в «Каро». Фильм лично представит режиссер Николай Изволов. После показа он ответит на вопросы зрителей.

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Культгид #Кинематограф #Новосибирск
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