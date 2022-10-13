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Разработан закон об участии осужденных в боевых действиях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным — как военнослужащим, так и гражданским. При этом они могут быть освобождены от наказания, если «проявят мужество и героизм на военной службе».

«Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства», — цитирует ТАСС пояснительную записку.

Возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях.

Если закон примут, он не будет распространяться на осужденных за призывы к митингам, дискредитацию и распространение фейков о ВС РФ, пропаганду нацистской символики и призывы к антироссийским санкциям.

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Политика #Законы #Армия
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