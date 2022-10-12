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Путин назвал взрыв «Северных потоков» опасным прецедентом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали опаснейшим прецедентом, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«Это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная: уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать это по гораздо более высоким ценам», — цитирует «Интерфакс» Путина.

По его словам, понятен выгодоприобретатель от взрывов. «Повышается геополитическое значение остающихся газовых систем — они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что это мог сделать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным».

«Highly likely — все понятно, кто за этим стоит», — заявил президент.


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