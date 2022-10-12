Людям знакома ситуация творческого коллапса, когда нужная идея никак не оформляется. А спасает порой неожиданное занятие, во время которого в голову может прийти гениальная мысль, сообщили психологи по результатам экспериментов.

До сих пор было принято считать, что взрыв креативности происходит в ситуации, когда мозг отвлечен, рассеян и расслаблен, мысли блуждают, а человек витает в облаках.

Психологи из нескольких университетов США уверяют, что поняли механизм действия внезапного озарения. Свои доводы они опубликовали в журнале Psychology of Aesthetics.

Зак Ирвинг и его коллеги выдвинули свою гипотезу существования «эффекта душа». Чтобы в голову начали приходить нестандартные идеи, нужно не просто витать в облаках, а найти баланс между рассеянностью, когда в уме начинают свободно роиться случайные ассоциации, и целенаправленной деятельностью.

Как добиться озарения

Эта деятельность, с одной стороны, не должна требовать интеллектуального напряжения, это могут быть скорее автоматические действия, физическая нагрузка: пешая ходьба, душ или уборка.

Но с другой стороны, она не должна дать мозгу слишком расслабиться. Ученые объяснили, нейронные сети, отвечающие за автоматические действия должны работать.

То есть если человек понимает, что срывает дедлайны, а выхода из сложившейся ситуации не видит, он может устроить генеральную уборку в квартире или пойти в тренажерный зал. Но не лежать на диване, глядя в потолок.

Какой режим сна нужен человеку

К этим выводам ученые пришли после серии экспериментов с группой добровольцев. В дальнейшем Ирвинг и его коллеги хотят продолжить исследования в этом направлении, чтобы окончательно подтвердить верность своей гипотезы в приближенных к реальной жизни обстоятельствах.