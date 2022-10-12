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Европейское СМИ рассказало о полезных свойствах грибов

Источник:
ИноСМИ
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Белый гриб в руке
Фото: © Sibnet.ru

Грибы считаются суперпищей и каждый по своему полезен: некоторые виды обладают антибактериальными свойствами, другие снижают холестерин, а третьи полезны для иммунитета.

Самые полезные грибы определить непросто — их пищевая польза очень разнообразна. Но все они считаются полезными из-за высокой пищевой ценности и низкой калорийности, цитирует ИноСМИ автора сербского издания Magazin Novosti.

Грибы хорошо подходят для замены мясу. Ряд исследований доказал, что вещества в экстрактах грибов способны снижать уровень холестерина.

Грибы — источник селена. Это мощный антиоксидант, играющий важную роль в метаболизме и работе щитовидной железы.

А еще грибы — естественный мультивитаминный комплекс. Ряд специалистов советует отказаться от химических препаратов, а вместо них есть грибы. В них содержатся пантотеновая кислота, ниацин, рибофлавин, медь и селен, калий, витамин D, кальций.

Грибы богаты бета-глюканом. Это соединение, снижающее уровень холестерина, способствующее укреплению сердечной мышцы.

К наиболее полезным грибам можно отнести: шиитаке, портобелло, вешенки, ежовик гребенчатый, белые и эноки.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Еда #Здоровье
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