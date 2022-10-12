Земфира назвала себя и Пугачеву певицами своей страны

Земфира встретилась с Аллой Пугачевой на концерте и не выдержала, чтобы не выразить в соцсетях свое восхищение Примадонной.

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы … Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

И Земфира, и Алла Пугачева покинули Россию после начала военной спецоперации. Примадонна оказалась в центре скандала, когда ее мужа Максима Галкина признали иноагентом. Певица жестко высказалась в адрес своих недоброжелателей, назвав их рабами.