Земфира назвала себя и Пугачеву певицами своей страны

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Земфира встретилась с Аллой Пугачевой на концерте и не выдержала, чтобы не выразить в соцсетях свое восхищение Примадонной.
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы … Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.
И Земфира, и Алла Пугачева покинули Россию после начала военной спецоперации. Примадонна оказалась в центре скандала, когда ее мужа Максима Галкина признали иноагентом. Певица жестко высказалась в адрес своих недоброжелателей, назвав их рабами.
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