Почта России начнет сбор макулатуры у населения

Почта России через год будет принимать у населения вторсырье: бумагу, электронику, пластик и другое, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
«Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника», — цитирует ТАСС Буцаева.
РЭО станет финансовым и технологическим партнером и создаст мощности, перерабатывающие отходы самой почты во вторсырье. Впоследствии из них будут производить необходимые материалы для нужд отделений связи.
«Попробуем в рамках одной достаточно большой компании сделать пример экономики замкнутого цикла. Планируем выйти на первые показатели через три года», — добавил глава РЭО.
Единственное вторсырье, которое не смогут принять в почтовых отделениях — батарейки. Их сбором и переработкой занимаются другие предприятия.
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