Байден посчитал Путина рациональным игроком

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оценил действия российского лидера Владимира Путина в контексте ситуации вокруг Украины.

«Я думаю, что Владимир Путин — рациональный игрок, который серьезно просчитался», — приводит «Коммерсантъ» заявление президента США.

В пример Байден привел речь Путина, в которой он говорил о своей идее «стать лидером, объединяющим всех русскоязычных». «Я думаю, что это иррационально»,— добавил глава Белого дома.

По его словам, Путин ошибочно полагал, что украинцы «подчинятся» и встретят российские войска «с распростертыми объятиями». «Он совершенно просчитался», — повторил Байден.