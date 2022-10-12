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Байден посчитал Путина рациональным игроком

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оценил действия российского лидера Владимира Путина в контексте ситуации вокруг Украины.

«Я думаю, что Владимир Путин — рациональный игрок, который серьезно просчитался», — приводит «Коммерсантъ» заявление президента США.

В пример Байден привел речь Путина, в которой он говорил о своей идее «стать лидером, объединяющим всех русскоязычных». «Я думаю, что это иррационально»,— добавил глава Белого дома.

По его словам, Путин ошибочно полагал, что украинцы «подчинятся» и встретят российские войска «с распростертыми объятиями». «Он совершенно просчитался», — повторил Байден.

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