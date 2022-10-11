Кремль разглядел «уши США» на Украине

США завязли в украинском конфликте, у них «уши торчат», которые видно невооруженным взглядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что обещание президента США Джо Байдена передать Киеву современные системы ПВО лишь приведут к затягиванию конфликта и сделают его «больнее».

Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО после того, как Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины. Президент США также осудил действия Москвы.

Президент Владимир Путин объяснил ракетные обстрелы попытками терактов украинских спецслужб на территории России. Так, помимо диверсии на Крымском мосту, Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».