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Синоптик рассказал о правдивых приметах

Источник:
радио Sputnik
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Велосипедист на мосту Новосибирска
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Многие из народных примет, связанных с погодой, «не работают», но есть и те, на которые можно положиться и спрогнозировать завтрашний день, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Многие верят, что красный закат предвещает скорое ненастье. И это правильно. Закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80% воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении.

«Если человек смотрит на закат и видит красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок», — цитирует эксперта радио Sputnik.

А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, через несколько часов пойдет дождь. 

Еще одна примета — резкое похолодание во время проливных дождей — к ясной погоде. И она тоже правдива. «В Северном полушарии так устроено, — резюмировал синоптик. — Что если идет циклон с осадками, то сначала идет теплый атмосферный фронт, приходит теплый воздух, поэтому бывает резкое потепление».

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