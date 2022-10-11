Производители продуктов попросили смягчения сроков годности

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров попросила Минпромторг рекомендовать федеральным сетям смягчить требования к остаточному сроку годности товаров.

В настоящее время договоры поставки продовольственных товаров ведущих федеральных торговых сетей содержат достаточно строгие требования к остаточному сроку годности продтоваров, поставляемых в магазины.

Так, для продовольственных товаров‚ имеющих длительный срок годности от года до трех лет, медианное требование к остаточному сроку годности находится на уровне не менее 60-65% от общего срока годности.

Производители считают такие требования в текущей ситуации «неприемлемыми», так как они порой вызывают необходимость утилизировать большие объемы продуктов и не способствует формированию производителями и поставщиками складских запасов продукции.

Для товаров длительного срока хранения остаточные сроки годности предлагается снизить до 45% от общего срока годности, а для продтоваров со сроком годности до 12 месяцев включительно установить минимальный порог в 50%.