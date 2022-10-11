Новосибирский школьник умер на уроке физкультуры

Ученик Сокурской СОШ Мошковского района упал после разминки на уроке физкультуры, в машине «скорой» он умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, в понедельник восьмилетний мальчик на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района выполнял вместе с одноклассниками комплекс разминки. Затем ребенку стало плохо, и он упал.
Учитель вызвал скорую медицинскую помощь, но
мальчик на пути в больницу умер. Следователи возбудили уголовное дело по части 2
статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Министерство образования Новосибирской области создало рабочую группу, проводится служебное расследование. Обучающимся, педагогам и родителям оказывают необходимую психологическую помощь.