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Новосибирский школьник умер на уроке физкультуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученик Сокурской СОШ Мошковского района упал после разминки на уроке физкультуры, в машине «скорой» он умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в понедельник восьмилетний мальчик на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района выполнял вместе с одноклассниками комплекс разминки. Затем ребенку стало плохо, и он упал.

Учитель вызвал скорую медицинскую помощь, но мальчик на пути в больницу умер. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Министерство образования Новосибирской области создало рабочую группу, проводится служебное расследование. Обучающимся, педагогам и родителям оказывают необходимую психологическую помощь.

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Сибирь #Новосибирск #Происшествия
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