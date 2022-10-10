Счастливая Алла Пугачева обратилась к поклонникам

Певица Алла Пугачева после громких высказываний, связанных с политической позицией, обратилась с благодарностью к поклонникам.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!» — написала Пугачева в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Алла Пугачева оставила гневное послание для своих недоброжелателей. Примадонна называла своих врагов «Холопами и рабами».

С начала военной спецоперации на Украине певица уехала в Израиль. Осенью она вернулась в Россию, но в скором времени снова покинула страну.