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Счастливая Алла Пугачева обратилась к поклонникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певица Алла Пугачева после громких высказываний, связанных с политической позицией, обратилась с благодарностью к поклонникам.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!» — написала Пугачева в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Алла Пугачева оставила гневное послание для своих недоброжелателей. Примадонна называла своих врагов «Холопами и рабами».

С начала военной спецоперации на Украине певица уехала в Израиль. Осенью она вернулась в Россию, но в скором времени снова покинула страну.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

В 18 веке никакой "Уркоины" и в помине не существовало.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.