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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новосибирец стал командующим группировкой войск в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Раннее о существовании должности единого командующего российскими силами в зоне СВО не сообщалось. Суровикин, по всей видимости, стал первым, кто занял этот пост.

Суровикин — уроженец Новосибирска. В 1987 году с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Позднее с отличием окончил Военную академию им. Фрунзе и Академию Генштаба.

Прошел все командные ступеньки в Сухопутных войсках — от командира мотострелкового взвода до командующего округом. С 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. Был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской кампании, операции России в Сирии.

С июня 2022 года Минобороны России упоминало Суровикина в качестве командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика #Новосибирск
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