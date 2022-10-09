Новосибирец стал командующим группировкой войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Раннее о существовании должности единого командующего российскими силами в зоне СВО не сообщалось. Суровикин, по всей видимости, стал первым, кто занял этот пост.

Суровикин — уроженец Новосибирска. В 1987 году с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Позднее с отличием окончил Военную академию им. Фрунзе и Академию Генштаба.

Прошел все командные ступеньки в Сухопутных войсках — от командира мотострелкового взвода до командующего округом. С 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. Был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской кампании, операции России в Сирии.

С июня 2022 года Минобороны России упоминало Суровикина в качестве командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине.