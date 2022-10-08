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Подтверждено существование аномально близких звездных пар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Двойная звездная система под названием ZTF J1813 + 4251 обнаружена астрономами Массачусетского технологического института. Ее главная особенность — аномально близкое нахождение звезд.

Пара состоит из звезды размером с Юпитер, похожей на Солнце, и белого карлика массой в половину солнечной, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Обе звезды находятся максимально близко друг к другу и обращаются вокруг общего центра масс всего за 51 минуту. Отмечается, что ранее такие системы существовали лишь в теории.

Сближение звезд произошло из-за того, что более плотный и тяжелый белый карлик в течение миллионов лет в «похищал» у своего компаньона внешние водородные слои за счет гравитационного притяжения материи.

Согласно компьютерной модели, в следующие 70 миллионов лет период обращения в системе двух звезд будет сокращаться все сильнее и достигнет продолжительности в 18 минут.

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