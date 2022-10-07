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Запрещенный «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ProtoplasmaKid / CC BY-SA 4.0

Белорусский диссидент Алесь Беляцкий, ликвидированный по решению суда российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом) и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Премию они получили за «доказательство значимость гражданского общества в своих странах для мира и демократии», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», — сказано в пресс-релизе.

Свой выбор комитет также объяснил, тем «три выдающихся борца за права человека, демократию и мирное сосуществование стран-соседей — Белоруссии, России и Украины» своими усилиями возродили представления Альфреда Нобеля о мире и братстве народов.

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Sovik

У него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!

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И это лицо Победы? да вы с печки рухнули.

slavaynin

Он хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.

Yaroslav Bogdanov

Хорошо и красиво предложила. И сразу стало все понятно, кому что интересно - кому мир, а кому что-тот...