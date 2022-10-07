Запрещенный «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира

Белорусский диссидент Алесь Беляцкий, ликвидированный по решению суда российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом) и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Премию они получили за «доказательство значимость гражданского общества в своих странах для мира и демократии», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», — сказано в пресс-релизе.

Свой выбор комитет также объяснил, тем «три выдающихся борца за права человека, демократию и мирное сосуществование стран-соседей — Белоруссии, России и Украины» своими усилиями возродили представления Альфреда Нобеля о мире и братстве народов.