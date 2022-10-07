Сергей Лазарев сообщил о старте съемок шоу «Дуэты»

Новый сезон шоу «Дуэты» ужа начали снимать, сообщил ведущий проекта Сергей Лазарев. Точная дата премьеры пока не сообщается.

«Сегодня начались съемки шоу "Дуэты". Смотрите скоро на телеканале "Россия 1"», — написал он в соцсети.

В шоу «Дуэты» выступают знаменитые артисты в парах. Они исполняют популярные песни, но первое время из разделяет ширма и музыканты не знаю, с кем они поют.

Вся интрига шоу в том, что для артистов всегда оказывается неожиданностью второй исполнитель. За ширмой может оказаться начинающий певец, враг или бывший супруг.