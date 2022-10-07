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Сергей Лазарев сообщил о старте съемок шоу «Дуэты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Новый сезон шоу «Дуэты» ужа начали снимать, сообщил ведущий проекта Сергей Лазарев. Точная дата премьеры пока не сообщается.

«Сегодня начались съемки шоу "Дуэты". Смотрите скоро на телеканале "Россия 1"», — написал он в соцсети.

В шоу «Дуэты» выступают знаменитые артисты в парах. Они исполняют популярные песни, но первое время из разделяет ширма и музыканты не знаю, с кем они поют.

Вся интрига шоу в том, что для артистов всегда оказывается неожиданностью второй исполнитель. За ширмой может оказаться начинающий певец, враг или бывший супруг.

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