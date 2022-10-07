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Второй мобилизованный погиб в новосибирском учебном пункте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Тело еще одного мобилизованного нашли на территории пункта обучения в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

«Да, (обнаружен погибший в НВВКУ). Компетентные органы разбираются. То есть всего два погибших теперь)», — сказала ТАСС Шалабаева. Он не сообщила причины смерти.

С начала частичной мобилизации в России известно о семи умерших мобилизованных — в Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Кабардино-Балкарии и на Дальнем Востоке. Минобороны РФ и СК официально не сообщали о случаях смерти в военкоматах или учебных пунктах.

В новосибирском учебном центре размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края.

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