Второй мобилизованный погиб в новосибирском учебном пункте

Тело еще одного мобилизованного нашли на территории пункта обучения в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

«Да, (обнаружен погибший в НВВКУ). Компетентные органы разбираются. То есть всего два погибших теперь)», — сказала ТАСС Шалабаева. Он не сообщила причины смерти.

С начала частичной мобилизации в России известно о семи умерших мобилизованных — в Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Кабардино-Балкарии и на Дальнем Востоке. Минобороны РФ и СК официально не сообщали о случаях смерти в военкоматах или учебных пунктах.

В новосибирском учебном центре размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края.