Памела Андерсон выпустит книгу о своей жизни

Книга про жизнь Памелы Андерсон выйдет в 2023 году, в ней актриса рассказала о молодости и о том, как жила в особняке Playboy.

«Я детально описала самые разные периоды своей жизни, будь то мое детство или жизнь в особняке Playboy. Это праздник несовершенства, неотшлифованная попытка. Моя жизнь — как матери, как активистки и как актрисы. Я так горжусь этой книгой», — написала модель в соцсети.

Книга будет называться «Love, Pamela» («С любовью, Памела»). Мемуары выйдут 31 января 2023 года.

Памеле Андерсон 55 лет. Она прославилась как модель журнала Playboy, а также занималась актерской карьерой. В 1992 году она снималась в сериале «Спасатели Малибу», проект сделал ее секс-символом США.