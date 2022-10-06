Анна Кикина из Новосибирска улетела на МКС

Уроженка Новосибирска Анна Кикина на корабле Crew Dragon отправилась на МКС, сообщает Роскосмос.

В среду вечером из космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида запустили ракету-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатно.

Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 23.57 (мск). После этого она присоединиться к российским космонавтам на МКС и будет с ними работать по установленной системе исследований. Обратно она вернется весной следующего года также на американском корабле.

Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, полетевшем на корабле Илона Маска Crew Dragon.