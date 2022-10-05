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Путин подписал законы о вхождении новых регионов в состав России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Эти регионы получили статус субъектов Российской Федерации.

По закону, их жители признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение российского гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Пределы новых субъектов Федерации будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». До избрания глав новых регионов руководить ими будут временно исполняющие обязанности, которых назначит Путин.

Интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль.

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Иркут 69

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