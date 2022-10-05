Погубивший динозавров астероид вызвал гигантское цунами

Падение астероида в конце мелового периода, погубившее динозавров, вызвало смертоносное цунами. Высота волны могла достигать нескольких километров, сообщила пресс-служба университета штата Мичиган.

В конце мелового периода, примерно 66 миллионов лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10-14 километров. Он оставил кратер размером в 200 километров в южной Мексике.

Ученые из США открыли первые свидетельства того, что падение астероида вызывало не только резкое похолодание и закисление вод океана, но и породило сверхмощное цунами.

Высота первых волн должна была достигать примерно 4,5 километра. Они быстро затихли, но через 10 минут затем последовала менее высокая, но более масштабная круговая волна цунами, чья высота достигала 1,5 километра.

Для сравнения: максимальная высота волны цунами, с которой сталкивалось человечество — 520 метров. Это случилось в заливе Литуйя на Аляске 9 июля 1958 года.

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По расчетам геологов, водный вал в конце мелового периода разогнался до скорости в 720 метров в час и прошел около 6 тысяч километров, уничтожая все на пути, как на дне океана, так и на суше.