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Роскосмос допустил продление работы на МКС после 2023 года

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Решение о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года может быть принято в следующем году, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов 28 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что принято решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года.

«На данный момент мы продолжаем летать вместе и продолжим летать до 2024 года. Я знаю, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнеры ведут обсуждение и готовы принять решение, а мы начинаем обсуждать с нашим правительством продление нашего участия в программе МКС», — цитирует ТАСС Крикалева.

Крикалев подчеркнул, что Роскосмос «очень тесно сотрудничает» с NASA. «Мы знаем, что остановка полетов в космос имела бы большое негативное влияние на программу [МКС]», — подчеркнул он.

«Мы начинаем думать о разработке и создании новой станции, но понимаем, что это не произойдет быстро. Поэтому, видимо, мы продолжим летать до тех пор, пока у нас не появится новая инфраструктура, которая позволит поддерживать присутствие человека, по меньшей мере, на низкой орбите», — отметил Крикалев.

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Иркут 69

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AlexEvil

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