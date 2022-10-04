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Netflix показал превращение Аны де Армас в Монро

Источник:
Sibnet.ru
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Перевоплощение актрисы Аны де Армас в Мэрилин Монро показали в полминутном видео, в кадр попал процесс грима и закрепление парика.

На ускоренном видео Ана де Армас сидит на стуле изредка отвлекаясь на личные дела — проверяет телефон, пьет. Гримеры тем временем делают макияж и закрепляют парик. В итоге актриса превращается в Монро.


Мировая премьера фильма «Блондинка» прошла 8 сентября, цифровой релиз состоялся 22 сентября. За это время байопик набрал не самые высокие оценки, рейтинг IMDb: 5.60. Профессиональные критики оценили игру Аны де Армас и операторскую работу, но остались недовольны режиссерской интерпретацией истории.

В «Блондинке» показана жизнь и судьба Мэрилин Монро, при этом создатели картины не позиционировали проект, как истинную биографию актрисы.

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