Кадыров попросился в книги рекордов из-за количества санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса для регистрации рекорда по числу санкций, введенных против него.

«Против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — девять, против лошадей — четыре и против инстаграм-аккаунтов — четыре. И это все только те санкции, о которых я знаю», — посчитал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что таким количеством не могут похвастаться даже президент Белоруссии Александр Лукашенко и сирийский лидер Башар Асад.

Глава Чечни объявил, что не хочет, чтобы такой труд пропадал зря. Поэтому он подаст заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу рекордов Гиннесса.