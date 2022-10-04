НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров попросился в книги рекордов из-за количества санкций

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса для регистрации рекорда по числу санкций, введенных против него.

«Против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — девять, против лошадей — четыре и против инстаграм-аккаунтов — четыре. И это все только те санкции, о которых я знаю», — посчитал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что таким количеством не могут похвастаться даже президент Белоруссии Александр Лукашенко и сирийский лидер Башар Асад.

Глава Чечни объявил, что не хочет, чтобы такой труд пропадал зря. Поэтому он подаст заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще по теме
Маск предложил мирный план разрешения конфликта на Украине
Кремль ответил на слова Кадырова о ядерном оружии
Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией
Американский эксперт рассказал о цели обращения Путина к Западу
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
23
Зеленский отказался от переговоров с Путиным
22
Путин подпишет договоры о вступлении в Россию новых регионов
22
Подписан договор о вхождении новых регионов в состав России