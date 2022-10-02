Новак заявил о возможности отремонтировать «Северные потоки»

Вице-премьер Александр Новак «Северный поток» и «Северный поток — 2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что «нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны». «И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — добавил Новак.

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».