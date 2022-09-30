Ценовой потолок на российскую нефть станет ударом для Запада

«Смертельный удар» грозит западным странам после введения ограничений на стоимость российских энергоресурсов, считает обозреватель журнала Forbes Дэн Эберхарт.

Санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики», так как она полна недостатков, полагает обозреватель. Государства «Большой семерки» считают, что нашли «хитрый способ» ударить нефтяному рынку России.

«Этот план хорош в теории, но на практике несет в себе множество рисков. А все потому, что политики не понимают механизм работы энергетических рынков», — пояснил Эберхарт.

По его словам, крупные покупатели, в частности Китай и Индия проигнорируют или уклонятся от ограничений. Ценовой потолок спровоцирует перебои в поставках топлива, что приведет к новому скачку цен. В результате Москва сохранит высокие доходы от продажи энергоносителя, а мировая экономика «будет наказана».

По его словам, администрация Байдена и ряд европейских чиновников показали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. «И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — заключил Эберхарт.