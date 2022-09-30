Рыбакам разрешили ловить омуля на Байкале

Рыбаки-любители смогу летом ловить байкальского омуля, зимой такой лов уже разрешен, сообщает Минсельхозпрод Бурятии.

«Зарегистрированы правила рыболовства. Те, которые долго ждали. Глава Бурятии очень за них выступал, чтобы разрешить рыбакам-любителям в летний период ловить омуль. Также работаем над приложением для рыбаков, чтобы они могли знать, где можно ловить, какими орудиями, чтобы не было нарушений по незнанию», — рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.



Закон фактически начнет работать со следующего года. Рыбаки-любители теперь могут осуществлять вылов омуля, как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков не более десяти штук.



Ловить можно 5 килограмм омуля в сутки в одни руки. Рыбка должна быть больше 20 сантиметров. Маленькую должны выпустить назад в озеро в живом виде.



Также расширены рыболовные участки для зимнего лова со льда. В них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала.

С 2017 года действует запрет на промышленный вылов байкальского омуля — эндемика озера Байкал. Запрет был введен в связи с сокращением популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой.