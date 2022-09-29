Shaman прокомментировал скандал с песней «Встанем»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) считает срыв танцевального номера
под песню «Встанем» в Ташкенте провокацией.
Танцовщик Сергей Полунин выступал в рамках гастрольного тура
в Узбекистане. Во время одного из номеров он танцевал под песню Shaman'a «Встанем».
В зрительном зале начали кричать и возмущаться выбором композиции.
«Что они хотели сказать этой выходкой? Обнулить вклад своих
земляков в нашу общую Победу?» — написал Shaman в Telegram-канале.
По словам Полунина, номер был посвящен русским солдатам. Танцовщик
считает произошедшее неприемлемым и намерен обратиться за помощью в Российское
посольство в Узбекистане.