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Shaman прокомментировал скандал с песней «Встанем»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Певец Shaman (Ярослав Дронов) считает срыв танцевального номера под песню «Встанем» в Ташкенте провокацией.

Танцовщик Сергей Полунин выступал в рамках гастрольного тура в Узбекистане. Во время одного из номеров он танцевал под песню Shaman'a «Встанем». В зрительном зале начали кричать и возмущаться выбором композиции.

«Что они хотели сказать этой выходкой? Обнулить вклад своих земляков в нашу общую Победу?» — написал Shaman в Telegram-канале.

По словам Полунина, номер был посвящен русским солдатам. Танцовщик считает произошедшее неприемлемым и намерен обратиться за помощью в Российское посольство в Узбекистане.

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