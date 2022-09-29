Миронов потребовал отказаться от двойной индексации тарифов

Планы правительства по внеочередной индексации тарифов ЖКХ противоречат закону и социальным правам граждан, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее Минэкономики сообщило о намерении Правительства поднять тарифы ЖКХ с 1 декабря на 9%. Это уже второе повышение за год, зато планового повышения в июле 2023-го не будет, обещают в кабмине.

«Правительство выбрало самый неподходящий момент, чтобы содрать с граждан побольше. Это возмутительное решение увеличивает социальные риски в и так непростой обстановке. Оно противоречит закону, по которому индексация производится не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции», — считает Миронов.

По его словам, «обещания не повышать тарифы в следующем году на этом фоне ничего не стоят». «При высокой инфляции не исключено, что вновь решат экстренно помочь сфере ЖКХ за счет граждан. Социальные права людей, как видно, волнуют чиновников меньше проблем отрасли», — сказал политик.

Внеплановую индексацию в Минэкономики объяснили необходимостью обеспечить «бесперебойную работу и развитие инфраструктуры». «До "латать дыры" ЖКХ за счет граждан недопустимо. Эти проблемы должно решать государство, у которого, в отличие от населения, есть финансовые возможности», — подчеркнул он.

Представители партии потребуют от кабмина пересмотреть решение и расширить льготы по ЖКХ для граждан, заключил Миронов.