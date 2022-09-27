Откровение и «Голубая луна»: чем запомнился Моисеев

Певец, танцовщик и первый артист России, совершивший каминг-аут, — все это о Борисе Моисееве. Он скончался во вторник, 27 сентября, у себя дома. Эпатажной звезде было 68 лет.
Карьера Моисеева началась с танцев. Окончив хореографическое
училище, он работал в музыкальном театре в Литве, где его и еще несколько
молодых танцовщиков заметила Алла Пугачева. Это было в конце 1970-х годов.
«Голубая луна»
На момент, когда Борю Моисеева узнали, как исполнителя «Голубой луны», он был уже успешным танцовщиком, выпустив несколько масштабных шоу, где выступал и солистом, и хореографом.
Музыкальная карьера Моисеева ограничивается несколькими хитами, причем практически все известные песни записаны в дуэте. «Голубую луну» он пел с Николаем Трубачем, с ним же — «Щелкунчика». Еще одна известная композиция «Петербург-Ленинград» была спета с Людмилой Гурченко.
Каминг-аут
Еще одна сторона Моисеева — нетрадиционная ориентация. Он стал
одним из первых артистов-мужчин, кто совершил каминг-аут. Но позднее, когда он
уже заслужил статус «Народного артиста», певец признался, что все годы лгал,
чтобы добиться славы.
«Я лгал, что я гей! А мне верили. Это грех», — говорил Борис
Моисеев в 2011 году в интервью журналу Cosmopolitan.
Актер
Заняв свою нишу в мире шоу-бизнеса, Моисеева приглашали
сниматься в кино. У него более десятка эпизодических ролей, но в фильмографии
певца есть и известные фильмы.
Например, он сыграл в «Ночном дозоре» Бекмамбетова, в
сериале «Счастливы вместе». Последняя роль Моисеева в кино — фантастический
фильм «Пришелец» 2018 года.
Здоровье и смерть
Здоровье начало подводить Бориса Моисеева в 2010 году. Тогда
в декабре его впервые госпитализировали с подозрением на инсульт. У артиста
была парализована левая часть тела. Его вводили в кому и подключали к аппарату ИВЛ. Артист пробыл в больнице больше месяца.
В 2011 году он вернулся на сцену после болезни, выступив на
концерте Кристины Орбакайте. Он еще не реабилитировался: у Моисеева работали не
все мышцы лица и была затруднена речь.
Весной 2015 года состояние здоровья Моисеева ухудшилось, и
он прекратил активную творческую деятельность. Однако артист продолжил принимать
участие в ток-шоу и появлялся на сборных концертах.
По информации СМИ, скончался Борис Моисеев как раз из-за
последствий перенесенных болезней. Последние годы певец жил один. Его поддерживал
арт-директор Сергей Горох, который и обнаружил артиста мертвым.
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