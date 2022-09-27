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Чухрай покинул пост председателя оскаровского комитета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Режиссер Павел Чухрай добровольно покинул пост председателя оскаровского комитета из-за отказа выдвигать российский фильм на «Оскар».

В понедельник Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ сообщила, что по решению президиума Киноакадемии России в 2022 году отечественный фильм не будут выдвигать на «Оскар».

Чухрай, возглавляющий оскоровский комитет, заявил, что решение было принято сверху, в обход комиссии. Он не согласен, что участвовать в премии Россия не будет.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — цитирует ТАСС обращение Чухрая членам Российского оскаровского комитета.

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