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Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир» по техническим причинам, сообщает в пятницу пресс-служба Uzcard.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

В 2019 года узбекская Uzcard и платежная система «Мир» подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт «Мир».

В сентябре был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

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