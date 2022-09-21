Полиция пригнала патрули к площади Ленина в Новосибирске

Машины полиции выстроились в центре Новосибирска в день объявления частичной мобилизации, сообщает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Полиция пригнала автозак, а также выставила свои машины на площади Ленина. Также полицейские дежурят у здания правительства области, в Первомайском и Нарымском скверах. Раньше такое случилось перед началом протестных акций.

В парках и скверах города много гуляющих из-за хорошей погоды. Некоторых из прохожих удивило большое количество полицейских.

В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил.