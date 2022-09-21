Лавров прибыл на Генассамблею ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Борт министра преодолел расстояние от России до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало», — сообщил корреспондент ТАСС.

Российская делегация намерена представить несколько проектов резолюций по важным международным вопросам. На заседании Россия будет отстаивать контроль за оружием массового уничтожения, демилитаризацию космоса, а также сопротивление героизации нацизма, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

77-й сессия Генассамблеи ООН открылась еще 13 сентября, но ее главная часть — последняя неделя с президентами, премьер-министрами и главами МИД. В этом году в ней примут участие делегации более чем из 180 стран.