Появилась новая версия о месте гибели Сергея Бодрова

Останки погибшего Сергея Бодрова не могут найти 20 лет, после того как он пропал без вести в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Сейчас появилась новая версия, где может быть Бодров.

«Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку. Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели», — сказал «Ленте.ру» руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов. В 2002 году он одним из первых оказался на месте катастрофы.

Бодров-младший со съемочной группой работали над фильмом «Связной». Сход ледника уничтожил целый поселок Верхний Кармадон.

Активные поисково-спасательные работы продолжались около девяти месяцев, но за это время нашли только 17 погибших, а еще 106 человек, в том числе Бодров, по официальным данным, считаются без вести пропавшими.