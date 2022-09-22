Погода в квартире: как создать здоровый микроклимат

Старт отопительного сезона обычно приводит к нарушению здорового микроклимата в доме — нарушаются влажность и приток свежего воздуха, обеспечить комфортную температуру становится сложнее. В этой ситуации установить идеальную «погоду» в жилище невозможно без климатической техники.

На рынке множество бытовых устройств — кондиционеров, бризеров, увлажнителей, нагревателей. Более того, схожие по своему назначению приборы зачастую работают на совершенно разных принципах. В чем отличие между ними и какая климатическая техника нужна в современной квартире, разбирались вместе с экспертами компании «СНК».

Какой микроклимат правильный

Комфортный микроклимат — сочетание сразу нескольких параметров, среди которых ключевыми являются температура воздуха, его влажность, а также чистота и концентрация углекислого газа (CO2). Конкретные требования и рекомендации прописаны в двух документах — ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10.

Температура. В жилых помещениях должна составлять 22-25 градуса Цельсия летом и 21-23 градуса зимой. Для спальни в ночное время идеальная температура — 18-20 градусов, это обеспечит здоровый сон. Для работы или учебы оптимальное значение температуры воздуха — 20-22 градусов, только в этом диапазоне гарантирована хорошая работоспособность.

Влажность. Оптимальная влажность в жилом помещении: 30–45% зимой и 30–60% летом. Падение влажности ниже 30% негативно сказывается на самочувствии человека. Впрочем, влажность выше 60% тоже опасна — она создает сырость, в которой активное размножение в жилье начинают плесень и грибки.

Концентрация CO2. Этот показатель отвечает за свежесть воздуха. Концентрация углекислого газа на улице составляет порядка 400-450 ppm, что соответствует 0,04% от общего объема. В помещениях с высокой свежестью воздуха он должен составлять 400-600 ppm. Показатель выше 1000 ppm указывает на низкое качество воздуха в квартире.

За час взрослый человек в среднем выделяет 22 литра углекислого газа. Если в помещении нет вентиляции, CO2 постепенно накапливается.

Измерить параметры микроклимата просто — для отслеживания температуры достаточно нескольких термометров, влажность можно контролировать гигрометром, а концентрацию CO2 покажет монитор качества воздуха, такие приборы имеют датчики, анализирующие состав воздуха с помощью технологии NDIR — специализированного инфракрасного анализа.

Чем опасен плохой микроклимат

Постоянное нахождение человека в помещении с некомфортной температурой заставляет организм тратить ресурсы на адаптацию. Особенно опасна жара — в условиях перегрева может возникнуть тепловой удар. В свою очередь, это угрожает инсультом, инфарктом миокарда, гипоксией, нарушением координации движений, слабостью.

Длительное переохлаждение также вредит — оно снижает защитные свойства организма, что грозит развитием инфекционно-воспалительных болезней. При этом считается, что поддерживать оптимальную температуру в квартире довольно просто — если холодно, включить обогреватель, а если жарко — кондиционер. Но нельзя забывать, что температура непосредственно связана с другим важным параметром — влажностью.

Чем выше температура, тем больше влаги может вместить воздух. Отсюда возникает неприятная дилемма — с установлением за окном отрицательной температуры проветривание помещения приводит к резкому снижению влажности воздуха. Зимой этот показатель обычно падает до 15-25%.

Сухой воздух вызывает дегидратацию организма. Это не только вредит внешнему виду, но и ухудшает состояние волос, а также понижает сопротивление организма инфекциям за счет пересыхания слизистой. Ученые доказали, что при влажности свыше 60% в помещении шансы заразиться вирусами многократно уменьшаются.

Что касается концентрации углекислого газа, то показатель выше 1000 ppm приводит к снижению когнитивных способностей, сонливости и головной боли. При 2500 ppm человек неспособен принимать эффективные решения и качественно выполнять интеллектуальные задачи. Снизить количество СО2 можно банальным проветриванием, но зимой это вызовет падение влажности.

Чтобы добиться оптимального сочетания всех параметров, потребуется наличие в жилище климатической техники. Только в этом случае будет обеспечено правильное отопление, вентиляция, кондиционирование и увлажнение воздуха с всесезонным поддержанием здорового микроклимата.

Какая техника бывает

Современная климатическая техника способна создать оптимальную среду проживания для человека практически по всем параметрам. Для квартиры или дома чаще всего используют:

конвекторные и панельные нагреватели

масляные радиаторы

сплит-системы;

увлажнители воздуха

мобильные и стандартные кондиционеры

бризеры, рекуператоры и рециркуляторы

тепловентиляторы

комнатные ионизаторы

тепловые пушки

Если в помещении холодно, ситуацию исправит обогреватель или тепловентилятор. Выбор очень широк: масляные, инфракрасные и конвекторные обогреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки, тепловые завесы и электрокамины.

современные тепловентиляторы Фото: © предоставлено компанией CHK

Конвекторы прогревают воздух значительно быстрее масляных обогревателей, однако потребляют больше электроэнергии и сушат воздух. Инфракрасные обогреватели прогревают не воздух, а поверхности в помещении, что повышает их эффективность, но цена таких устройств выше. Тепловентиляторы обладают низкой производительностью, но зато компактны.

Для борьбы с жарой понадобится кондиционер. Самый распространенный тип этого прибора на сегодня — сплит-система, состоящая из внутреннего и внешнего блоков. Есть мобильные кондиционеры, но их эффективность значительно ниже. Современные кондиционеры при переключении параметров также могут быстро обогреть комнату.

сплит-системы Фото: © предоставлено компанией CHK

Приток свежего воздуха обеспечивают бризеры, рекуператоры и рециркуляторы — приборы для приточной вентиляции. Они затягивают в себя уличный воздух, в несколько приемов очищают его, а затем подают в помещение. Такие системы можно использовать на кухнях, в санузлах, спальнях, гостиных. Большинство из них работает бесшумно, имеет вытяжные, фильтрующие и ионизирующие функции.

Сухость воздуха устраняется с помощью увлажнителей. На рынке есть несколько типов таких устройств, самым доступным является ультразвуковой. Более продвинутый вариант — мойка воздуха «холодного» типа, которая не только увлажняет воздух, но и чистит его от пыли и различных аллергенов. Избавить воздух в помещении от пыли также поможет ионизатор.

Подведем итоги. Здоровый микроклимат в жилище обеспечат обогреватель и кондиционер (поддерживают оптимальную температуру, бризер (вентилирует помещение и снижает концентрацию СО2), увлажнитель (обеспечивает правильную влажность). Фактически, это «золотой стандарт» современной квартиры или дома. При этом покупать такое оборудование лучше у надежных поставщиков, а установку проводить силами профессионалов.