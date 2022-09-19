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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина представит ООН механизм для выплаты репараций Россией

Источник:
The Guardian
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Фото: © пресс-служба ООН

Киев приступил к активному лоббированию создание на уровне ООН юридического механизма, который позволил бы Украине использовать конфискованные российские активы в качестве своеобразных репараций.

Так, замминистра юстиции Украины Ирина Мудра на днях обсуждала вопрос о принятии соответствующей резолюции в МИД Великобритании, а первая леди Украины Елена Зеленская подняла его в Совете Европы, пишет издание The Guardian.

Министры Совета Европы на последней встрече в Страсбурге поддержали выплату Россией репараций для восстановления Украины, однако конкретные механизмы для этого только обсуждаются.

Издание отмечает, что предложение Киева о создании всеобъемлющего международного компенсационного механизма критикуются рядом западных стран, так как противоречат законодательству.

В частности, США и Западная Европа опасаются, что подобное использование заблокированных российских резервов подорвет статус американского доллара в качестве мировой валюты, а также снизит инвестиционную привлекательность западных экономик.

Несмотря на это, Украина рассчитывает на создание международного механизма взыскания с России компенсации ущерба, причиненного в результате военной операции. При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))

Удавиков

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pepelmetal

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karuto

Ты реально тупишь или прикидываешься? Железнодорожный с Октябрьским и Центральным объединили, но кто...