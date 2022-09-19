Украина представит ООН механизм для выплаты репараций Россией

Киев приступил к активному лоббированию создание на уровне ООН юридического механизма, который позволил бы Украине использовать конфискованные российские активы в качестве своеобразных репараций.

Так, замминистра юстиции Украины Ирина Мудра на днях обсуждала вопрос о принятии соответствующей резолюции в МИД Великобритании, а первая леди Украины Елена Зеленская подняла его в Совете Европы, пишет издание The Guardian.

Министры Совета Европы на последней встрече в Страсбурге поддержали выплату Россией репараций для восстановления Украины, однако конкретные механизмы для этого только обсуждаются.

Издание отмечает, что предложение Киева о создании всеобъемлющего международного компенсационного механизма критикуются рядом западных стран, так как противоречат законодательству.

В частности, США и Западная Европа опасаются, что подобное использование заблокированных российских резервов подорвет статус американского доллара в качестве мировой валюты, а также снизит инвестиционную привлекательность западных экономик.

Несмотря на это, Украина рассчитывает на создание международного механизма взыскания с России компенсации ущерба, причиненного в результате военной операции. При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.