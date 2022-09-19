Мэрия Новосибирска поспешила вернуть стелу в честь героев ВОВ

Мэрия Новосибирска после возбуждения уголовного дела и скандала вокруг сноса стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, вернула ее на место, не завершив реставрации.

Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы. По словам мэра Анатолия Локтя, стелу необходимо было реставрировать.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении стелы. После этого стелу застройщик экстренно вернул на прежнее место.

«Изменение местонахождения памятного знака – даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть все на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию», — сказал глава Центрального округа Сергей Канунников.

Он отметил, что ведется монтаж памятного знака. Основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок. Затем с Советом ветеранов Заельцовского района будут обсудать, как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид.

Ранее пленум Совета ветеранов Заельцовского района принял решение установить памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе.