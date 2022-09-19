Shaman открыл собственный продюсерский центр

Певец Shaman запустил продюсерский центр, чтобы продвигать свое творчество. В перспективе он будет работать с начинающими музыкантами. Об этом артист написал в телеграм-канале.

«Сегодня я объявляю о запуске собственного продюсерского центра. Называться он будет так же — SHAMAN и займется на первых порах продвижением моего творчества, организацией концертов и гастрольных туров, взаимодействием с прессой и, конечно, выпуском новых песен и клипов», — написал певец.

Исполнитель планирует в ближайшем будущем помогать молодым и талантливым ребятам, начинающим артистам, поэтам, композиторам, режиссерам.