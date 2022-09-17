НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Максим Галкин объявлен иностранным агентом

Источник:
Sibnet.ru
88 1
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Шоумен Максим Галкин внесен в список физических лиц — иностранных агентов, следует из обновленного реестра на сайте Минюста.

Ведомство считает, что Галкин получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности» — такие причины указаны при обосновании включения артиста в список.

Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию в начале марта. После этого супруги жили в Израиле. В конце августа Пугачева вернулась в страну. Она уточнила, что не собиралась эмигрировать.

Супруг Пугачевой ранее несколько раз публично выступал против военной операции на Украине. Он также дал несколько концертов, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

Еще по теме
Ивлеева продала Элджея за лайки
Макс Барских отказался от псевдонима в пользу англоязычного имени
Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области
Долина назвала главный грех молодых музыкантов
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Криптовалюта Ethereum сменила протокол: майнингу конец?
Обсуждение (1)
Топ комментариев

pepelmetal

Значит Россия делает всё правильно

Siberian sinner

Их не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Wolf Hound

З/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.