Максим Галкин объявлен иностранным агентом

Шоумен Максим Галкин внесен в список физических лиц — иностранных агентов, следует из обновленного реестра на сайте Минюста.

Ведомство считает, что Галкин получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности» — такие причины указаны при обосновании включения артиста в список.

Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию в начале марта. После этого супруги жили в Израиле. В конце августа Пугачева вернулась в страну. Она уточнила, что не собиралась эмигрировать.

Супруг Пугачевой ранее несколько раз публично выступал против военной операции на Украине. Он также дал несколько концертов, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.