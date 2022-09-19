Звезд-алкоголиков будут откачивать в новом сериале «Капельник»

Сериал «Капельник» об анестезиологе, который откачивает звезд от наркотического и алкогольного опьянения, покажут на ТНТ с понедельника, 19 сентября, сообщила пресс-служба канала.

Главный герой сериала анестизиолог Ваня работает в московской клинике. В прошлом его девушка умерла от передозировки, а ее маму парализовало. Ваня испытывает чувство вины, поэтому собирает деньги на операцию. Для этого он устраивается на подработку — незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

Автором идеи сериала «Капельник» выступила блогер Ида Галич. Она помогала создателям проекта погрузиться в закулисье социальных сетей, чтобы показать, как устроен мир богатых и знаменитых диджитал-звезд, некоторым из которых иногда очень нужна мобильная капельница.

Главные роли в сериале исполнили Денис Прытков, Сергей Лавыгин, Александр Ратников, Сергей Степин, Анастасия Резник и Никита Никитин. «Капельник» будет выходить с 19 сентября в 21.00 на ТНТ.