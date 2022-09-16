АвтоВАЗ выпустит две новые модели Lada

АвтоВАЗ создаст две новые модели Lada, в том числе кроссовер, их начнут выпускать в 2024-2025 годах, сообщил Минпромторг.

«Совет директоров единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 годах», — сообщил председатель Совета Денис Мантуров.

Это будут кроссовер на платформе Lada Vesta и отдельное семейство сегмента «В» на глобальной платформе.

В 2023 году АвтоВАЗ планирует превысить показатели докризисного 2021 года и произвести не меньше 500 тысяч автомобилей.

Кроссоверы и внедорожники в 2021 году заняли доминирующее положение на российском рынке — 51% всех продаж. Однако в линейке АвтоВАЗа из этой категории присутствуют Lada Niva Legend, выпускающаяся в неизменном виде 45 лет, и Lada Niva Travel.