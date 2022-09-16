НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выпустит две новые модели Lada

Источник:
Sibnet.ru
460 1

АвтоВАЗ создаст две новые модели Lada, в том числе кроссовер, их начнут выпускать в 2024-2025 годах, сообщил Минпромторг.

«Совет директоров единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 годах», — сообщил председатель Совета Денис Мантуров.

Это будут кроссовер на платформе Lada Vesta и отдельное семейство сегмента «В» на глобальной платформе.

В 2023 году АвтоВАЗ планирует превысить показатели докризисного 2021 года и произвести не меньше 500 тысяч автомобилей.

Кроссоверы и внедорожники в 2021 году заняли доминирующее положение на российском рынке — 51% всех продаж. Однако в линейке АвтоВАЗа из этой категории присутствуют Lada Niva Legend, выпускающаяся в неизменном виде 45 лет, и Lada Niva Travel.

Тема: Русские машины
Lada Niva Legend оснастят более мощным двигателем
Определены цены на российские электромобили Evolute
АвтоВАЗ отказался от Lada X-Ray
УАЗ начал выпуск авто с двигателем Евро-0
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Кремль отверг возможность мобилизации
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?