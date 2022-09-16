НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества»

Источник:
ТАСС
722 4
Фото: Aleteia Image Department / CC BY-SA 2.0

Западные страны идут по ложному пути и перестали быть образцовым примером, считает папа Римский Франциск.

«Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — приводит ТАСС слова Франциска, сказанные на пути из Казахстана.

По мнению понтифика, «Запад пошел ошибочными путями, например в плане социальной справедливости». «[Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества. Запад забывает принимать [мигрантов], когда нуждается в людях. Что мы думаем о демографической зиме? Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил Франциск.

Он отметил, что это проблема «понимания ценностей». Франциск напомнил, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма.

Папа Римский полагает, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — считает Папа Римский.

Глава католической церкви 13 сентября прибыл в Казахстан, где пробыл три дня.

Еще по теме
Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану
Желающие проститься с Елизаветой II проведут в очереди 8 часов
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и Си Цзиньпин выступили против «уродливых попыток Запада»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Кремль отверг возможность мобилизации
Обсуждение (4)
Картина дня
Бои между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули на госгранице
Украинская ракета ударила по Херсонской администрации
Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану
Безопасность российской авиации приравняли к Бутану
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
125
Кремль отверг возможность мобилизации
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
35
Кадыров пообещал взять Одессу
34
Медведев предупредил Киев о требовании тотальной капитуляции