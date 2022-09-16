Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества»

Западные страны идут по ложному пути и перестали быть образцовым примером, считает папа Римский Франциск.

«Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — приводит ТАСС слова Франциска, сказанные на пути из Казахстана.

По мнению понтифика, «Запад пошел ошибочными путями, например в плане социальной справедливости». «[Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества. Запад забывает принимать [мигрантов], когда нуждается в людях. Что мы думаем о демографической зиме? Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил Франциск.

Он отметил, что это проблема «понимания ценностей». Франциск напомнил, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма.

Папа Римский полагает, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — считает Папа Римский.

Глава католической церкви 13 сентября прибыл в Казахстан, где пробыл три дня.