Ваенга из «Голоса» на Первом пойдет в жюри шоу канала «Россия»

Елена Ваенга стала приглашенным членом жюри в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия», при этом певица занимает кресло наставника в проекте «Голос 60+» на Первом канале.

«Несмотря на занятость и на то, что с большим трудом мы нашли время в моем графике, я бы пришла еще раз и еще раз», — сказала Ваенга об участии в проекте канала «Россия».

Ваенга будет оценивать участников шоу «Ну-ка, все вместе!» только в одном выпуске. Ведущий Николай Басков очень обрадовался ее приходу.

«Мы счастливы, что ты с нами! Наконец восстановится аура на стене и очистится от всех злых духов», — пошутил он.

Артистка восхитилась шоу «Ну-ка, все вместе!» и нашла на проекте одного исполнителя, который захватил ее сердце.

Третий выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» с Еленой Ваенгой выйдет в эфир 16 сентября в 21:30. Участники проекта выступают перед сотней членов жюри, их задача — заставить подпевать судей.