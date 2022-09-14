ГИБДД массово аннулировала поддельные карты техосмотра

ГИБДД начала массово аннулировать «серые» карты техосмотра, выданные автомобилистам в последние месяцы, сообщает Союз операторов технического осмотра.

Процесс прекращения действия подозрительных карт принял массовый характер около двух-трех недель назад, отмечается в сообщении. В основном аннулируют самые свежие карты техосмотра, оформленные летом 2022 года.

По сравнению с 2021 годом масштабы выявления поддельных карт выросли примерно в пять раз, подсчитали операторы. По их мнению, таким способом ГИБДД намерено заставить водителей пересмотреть отношение к техосмотру.

В случае прекращения действия диагностической карты автомобилисту грозит штраф 2 тысячи рублей за отсутствие документа. Кроме того, ГИБДД может полностью прекратить регистрацию автомобиля.