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ГИБДД массово аннулировала поддельные карты техосмотра

Источник:
Autonews
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД начала массово аннулировать «серые» карты техосмотра, выданные автомобилистам в последние месяцы, сообщает Союз операторов технического осмотра.

Процесс прекращения действия подозрительных карт принял массовый характер около двух-трех недель назад, отмечается в сообщении. В основном аннулируют самые свежие карты техосмотра, оформленные летом 2022 года.

По сравнению с 2021 годом масштабы выявления поддельных карт выросли примерно в пять раз, подсчитали операторы. По их мнению, таким способом ГИБДД намерено заставить водителей пересмотреть отношение к техосмотру.

В случае прекращения действия диагностической карты автомобилисту грозит штраф 2 тысячи рублей за отсутствие документа. Кроме того, ГИБДД может полностью прекратить регистрацию автомобиля.

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