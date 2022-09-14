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Лукашенко наколол дрова для замерзающих европейцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дрова в своей резиденции, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал Лукашенко, обращаясь к предпринимателю Сергею Тетерину, который также участвовал в заготовке топлива.

Лукашенко отметил, что Европе сейчас не приходится выбирать — «главное, чтобы было тепло». При этом он подчеркнул, что дрова должны достаться рядовым европейцам, а не богачам или политикам.

«Пул первого» в публикации уточнил, что в ролике — рабочее утро белорусского лидера «накануне масштабных международных мероприятий».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

serii11

Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть