Лукашенко наколол дрова для замерзающих европейцев

Фото: © пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дрова в своей резиденции, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал Лукашенко, обращаясь к предпринимателю Сергею Тетерину, который также участвовал в заготовке топлива.
Лукашенко отметил, что Европе сейчас не приходится выбирать — «главное, чтобы было тепло». При этом он подчеркнул, что дрова должны достаться рядовым европейцам, а не богачам или политикам.
«Пул первого» в публикации уточнил, что в ролике — рабочее утро белорусского лидера «накануне масштабных международных мероприятий».
shidoshiПо сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...
userkcкто украл более миллиона рублей сажать за госизмену
niktbНу, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!
serii11Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть