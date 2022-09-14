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Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певицы Полина Гагарина и Ханна стали хедлайнерами на праздновании юбилея Новосибирской области, сообщила пресс-служба региона.

Концерт в честь 85-летия Новосибирской области пройдет в субботу, 24 сентября, в 19.00 на «Михайловской набережной». На нем выступят Ханна, Полина Гагарина и местная кавер-группа «REPLAY».

По информации из открытых источников, выступление Гагариной стоит от 3 до 5 миллионов рублей, Ханна берет за выступления около 1,2 миллиона рублей. Сколько денег потратит на выступление артисток правительство региона — неизвестно.

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