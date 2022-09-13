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Страны Евросоюза перестали оформлять визы россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: martinwcox / Attribution License

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз, сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В соответствии с решением ЕС, соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ приостановлено с 12 сентября. Таким образом, россияне теперь будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса Евросоюза.

Это означает увеличение визового сбора для взрослых с 35 до 80 евро, для детей 612 лет — с 35 до 40 евро, а также увеличение стандартного срока рассмотрения заявления на визу с 10 до 15 дней, в отдельных случаях — до 45 дней. Кроме этого, потребуются дополнительные документы.

К списку стран ЕС, которые продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, в настоящее время относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия. Кипр при въезде россиян оформляет национальную визу.

При этом с марта 2022 года из-за санкций между Россией и странами Европы нет прямого авиасообщения, за исключением Сербии. В результате турпоток из России в Европу по сравнению с 2019 годом снизился на 90-95%, отмечает ведомство.

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Политика #Мир #Туризм
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ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

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